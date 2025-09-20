Sandy Codex (SANDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.01349582 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -3.34% Prisendring (7D) -23.12%

Sandy Codex (SANDY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SANDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANDY er $ 0.01349582, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANDY endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -23.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sandy Codex (SANDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 210.86K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 210.86K Opplagsforsyning 724.63M Total forsyning 724,630,147.286378

Nåværende markedsverdi på Sandy Codex er $ 210.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANDY er 724.63M, med en total tilgang på 724630147.286378. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.86K.