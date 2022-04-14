Sandy Codex (SANDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sandy Codex (SANDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sandy Codex (SANDY) Informasjon CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Offisiell nettside: https://www.sandycodex.com/ Teknisk dokument: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Kjøp SANDY nå!

Sandy Codex (SANDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sandy Codex (SANDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 195.77K $ 195.77K $ 195.77K Total forsyning: $ 724.63M $ 724.63M $ 724.63M Sirkulerende forsyning: $ 724.63M $ 724.63M $ 724.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 195.77K $ 195.77K $ 195.77K All-time high: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 All-Time Low: $ 0.00022724 $ 0.00022724 $ 0.00022724 Nåværende pris: $ 0.00026807 $ 0.00026807 $ 0.00026807 Lær mer om Sandy Codex (SANDY) pris

Sandy Codex (SANDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sandy Codex (SANDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SANDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SANDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SANDYs tokenomics, kan du utforske SANDY tokenets livepris!

SANDY prisforutsigelse Vil du vite hvor SANDY kan være på vei? Vår SANDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SANDY tokenets prisforutsigelse nå!

