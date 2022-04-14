Sandclock (QUARTZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sandclock (QUARTZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sandclock (QUARTZ) Informasjon Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Offisiell nettside: https://sandclock.org Teknisk dokument: https://docs.sandclock.org/current/ Kjøp QUARTZ nå!

Sandclock (QUARTZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sandclock (QUARTZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 590.09K $ 590.09K $ 590.09K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M All-time high: $ 25.83 $ 25.83 $ 25.83 All-Time Low: $ 0.08016 $ 0.08016 $ 0.08016 Nåværende pris: $ 0.080474 $ 0.080474 $ 0.080474 Lær mer om Sandclock (QUARTZ) pris

Sandclock (QUARTZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sandclock (QUARTZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUARTZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUARTZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUARTZs tokenomics, kan du utforske QUARTZ tokenets livepris!

