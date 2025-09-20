Sandclock (QUARTZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 25.83$ 25.83 $ 25.83 Laveste pris $ 0.08016$ 0.08016 $ 0.08016 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.22% Prisendring (7D) -0.22%

Sandclock (QUARTZ) sanntidsprisen er $0.080568. I løpet av de siste 24 timene har QUARTZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUARTZ er $ 25.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.08016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUARTZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sandclock (QUARTZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 590.78K$ 590.78K $ 590.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Opplagsforsyning 7.33M 7.33M 7.33M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sandclock er $ 590.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUARTZ er 7.33M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.06M.