Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience. Offisiell nettside: https://sami.one/ Teknisk dokument: https://sami.one/hello

Sami (SAMI1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sami (SAMI1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 70.74K $ 70.74K $ 70.74K Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 70.74K $ 70.74K $ 70.74K All-time high: $ 0.00171361 $ 0.00171361 $ 0.00171361 All-Time Low: $ 0.00002368 $ 0.00002368 $ 0.00002368 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sami (SAMI1) pris

Sami (SAMI1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sami (SAMI1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAMI1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAMI1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAMI1s tokenomics, kan du utforske SAMI1 tokenets livepris!

SAMI1 prisforutsigelse Vil du vite hvor SAMI1 kan være på vei? Vår SAMI1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAMI1 tokenets prisforutsigelse nå!

