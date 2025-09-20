Sami (SAMI1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007444 24 timer lav $ 0.00007516 24 timer høy All Time High $ 0.00171361 Laveste pris $ 0.00002368 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -0.31% Prisendring (7D) +6.59%

Sami (SAMI1) sanntidsprisen er $0.00007492. I løpet av de siste 24 timene har SAMI1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007444 og et toppnivå på $ 0.00007516, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAMI1 er $ 0.00171361, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002368.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAMI1 endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og +6.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sami (SAMI1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.90K Opplagsforsyning 999.72M Total forsyning 999,721,052.610832

Nåværende markedsverdi på Sami er $ 74.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAMI1 er 999.72M, med en total tilgang på 999721052.610832. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.90K.