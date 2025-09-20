SALT (SALT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01294785 24 timer høy $ 0.01405145 All Time High $ 17.22 Laveste pris $ 0.00126801 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) +3.95% Prisendring (7D) -0.07%

SALT (SALT) sanntidsprisen er $0.01356095. I løpet av de siste 24 timene har SALT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01294785 og et toppnivå på $ 0.01405145, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SALT er $ 17.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.00126801.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SALT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +3.95% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SALT (SALT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.63M Opplagsforsyning 87.48M Total forsyning 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SALT er $ 1.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SALT er 87.48M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.63M.