Safe Scan (SN76) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.512319 $ 0.512319 $ 0.512319 24 timer lav $ 0.53971 $ 0.53971 $ 0.53971 24 timer høy 24 timer lav $ 0.512319$ 0.512319 $ 0.512319 24 timer høy $ 0.53971$ 0.53971 $ 0.53971 All Time High $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Laveste pris $ 0.478055$ 0.478055 $ 0.478055 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -4.67% Prisendring (7D) -10.41% Prisendring (7D) -10.41%

Safe Scan (SN76) sanntidsprisen er $0.514104. I løpet av de siste 24 timene har SN76 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.512319 og et toppnivå på $ 0.53971, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN76 er $ 1.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.478055.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN76 endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -4.67% over 24 timer og -10.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Safe Scan (SN76) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Opplagsforsyning 2.33M 2.33M 2.33M Total forsyning 2,330,410.62423236 2,330,410.62423236 2,330,410.62423236

Nåværende markedsverdi på Safe Scan er $ 1.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN76 er 2.33M, med en total tilgang på 2330410.62423236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.20M.