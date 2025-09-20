SadCat (SAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01859897$ 0.01859897 $ 0.01859897 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -4.46% Prisendring (7D) -9.02% Prisendring (7D) -9.02%

SadCat (SAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAD er $ 0.01859897, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAD endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -4.46% over 24 timer og -9.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SadCat (SAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.66K$ 21.66K $ 21.66K Opplagsforsyning 93.11M 93.11M 93.11M Total forsyning 99,238,864.327445 99,238,864.327445 99,238,864.327445

Nåværende markedsverdi på SadCat er $ 20.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAD er 93.11M, med en total tilgang på 99238864.327445. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.66K.