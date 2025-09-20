Dagens SadCat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SadCat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SadCat Pris (SAD)

Ikke oppført

1 SAD til USD livepris:

$0.00021827
$0.00021827$0.00021827
-4.40%1D
USD
SadCat (SAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:34:24 (UTC+8)

SadCat (SAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01859897
$ 0.01859897$ 0.01859897

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-4.46%

-9.02%

-9.02%

SadCat (SAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAD er $ 0.01859897, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAD endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -4.46% over 24 timer og -9.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SadCat (SAD) Markedsinformasjon

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

--
----

$ 21.66K
$ 21.66K$ 21.66K

93.11M
93.11M 93.11M

99,238,864.327445
99,238,864.327445 99,238,864.327445

Nåværende markedsverdi på SadCat er $ 20.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAD er 93.11M, med en total tilgang på 99238864.327445. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.66K.

SadCat (SAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SadCat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SadCat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SadCat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SadCat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.46%
30 dager$ 0+8.70%
60 dager$ 0-20.13%
90 dager$ 0--

Hva er SadCat (SAD)

SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SadCat (SAD) Ressurs

Offisiell nettside

SadCat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SadCat (SAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SadCat (SAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SadCat.

Sjekk SadCatprisprognosen nå!

SAD til lokale valutaer

SadCat (SAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SadCat (SAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SadCat (SAD)

Hvor mye er SadCat (SAD) verdt i dag?
Live SAD prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAD til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SadCat?
Markedsverdien for SAD er $ 20.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAD?
Den sirkulerende forsyningen av SAD er 93.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAD ?
SAD oppnådde en ATH-pris på 0.01859897 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAD?
SAD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAD er -- USD.
Vil SAD gå høyere i år?
SAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:34:24 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.