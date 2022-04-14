SadCat (SAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SadCat (SAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SadCat (SAD) Informasjon SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Offisiell nettside: https://sadcat.me/ Kjøp SAD nå!

SadCat (SAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SadCat (SAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.63K $ 18.63K $ 18.63K Total forsyning: $ 99.24M $ 99.24M $ 99.24M Sirkulerende forsyning: $ 93.11M $ 93.11M $ 93.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.86K $ 19.86K $ 19.86K All-time high: $ 0.01859897 $ 0.01859897 $ 0.01859897 All-Time Low: $ 0.00017569 $ 0.00017569 $ 0.00017569 Nåværende pris: $ 0.00020011 $ 0.00020011 $ 0.00020011 Lær mer om SadCat (SAD) pris

SadCat (SAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SadCat (SAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SADs tokenomics, kan du utforske SAD tokenets livepris!

