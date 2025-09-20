Runbot (RBOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.060957$ 0.060957 $ 0.060957 Laveste pris $ 0.0252048$ 0.0252048 $ 0.0252048 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Runbot (RBOT) sanntidsprisen er $0.02532154. I løpet av de siste 24 timene har RBOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RBOT er $ 0.060957, mens den rekordlave prisen er $ 0.0252048.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RBOT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Runbot (RBOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 308.32K$ 308.32K $ 308.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Opplagsforsyning 12.18M 12.18M 12.18M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Runbot er $ 308.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RBOT er 12.18M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.53M.