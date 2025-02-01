Runbot (RBOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Runbot (RBOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Runbot (RBOT) Informasjon Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Offisiell nettside: https://runbot.io Teknisk dokument: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Kjøp RBOT nå!

Runbot (RBOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Runbot (RBOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 281.12K $ 281.12K $ 281.12K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M All-time high: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 All-Time Low: $ 0.02306713 $ 0.02306713 $ 0.02306713 Nåværende pris: $ 0.02308777 $ 0.02308777 $ 0.02308777 Lær mer om Runbot (RBOT) pris

Runbot (RBOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Runbot (RBOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RBOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RBOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RBOTs tokenomics, kan du utforske RBOT tokenets livepris!

