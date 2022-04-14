RUBY (RUBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RUBY (RUBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RUBY (RUBY) Informasjon This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. Offisiell nettside: https://rubythegoat.com/ Kjøp RUBY nå!

RUBY (RUBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RUBY (RUBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.03K $ 20.03K $ 20.03K Total forsyning: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M Sirkulerende forsyning: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.03K $ 20.03K $ 20.03K All-time high: $ 0.00832301 $ 0.00832301 $ 0.00832301 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RUBY (RUBY) pris

RUBY (RUBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RUBY (RUBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUBYs tokenomics, kan du utforske RUBY tokenets livepris!

