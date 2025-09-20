Dagens RUBY livepris er 0.00001981 USD. Spor prisoppdateringer for RUBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens RUBY livepris er 0.00001981 USD. Spor prisoppdateringer for RUBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

RUBY (RUBY) Live prisdiagram
RUBY (RUBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001981
$ 0.00001981$ 0.00001981
24 timer lav
$ 0.00001991
$ 0.00001991$ 0.00001991
24 timer høy

$ 0.00001981
$ 0.00001981$ 0.00001981

$ 0.00001991
$ 0.00001991$ 0.00001991

$ 0.00832301
$ 0.00832301$ 0.00832301

$ 0.00001219
$ 0.00001219$ 0.00001219

--

-0.46%

-2.74%

-2.74%

RUBY (RUBY) sanntidsprisen er $0.00001981. I løpet av de siste 24 timene har RUBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001981 og et toppnivå på $ 0.00001991, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUBY er $ 0.00832301, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001219.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUBY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -2.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RUBY (RUBY) Markedsinformasjon

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

--
----

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

998.28M
998.28M 998.28M

998,280,923.135541
998,280,923.135541 998,280,923.135541

Nåværende markedsverdi på RUBY er $ 19.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUBY er 998.28M, med en total tilgang på 998280923.135541. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.77K.

RUBY (RUBY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på RUBY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på RUBY til USD ble $ +0.0000021472.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på RUBY til USD ble $ -0.0000016108.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på RUBY til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.46%
30 dager$ +0.0000021472+10.84%
60 dager$ -0.0000016108-8.13%
90 dager$ 0--

Hva er RUBY (RUBY)

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

RUBY (RUBY) Ressurs

Offisiell nettside

RUBY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RUBY (RUBY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RUBY (RUBY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RUBY.

Sjekk RUBYprisprognosen nå!

RUBY til lokale valutaer

RUBY (RUBY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RUBY (RUBY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RUBY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om RUBY (RUBY)

Hvor mye er RUBY (RUBY) verdt i dag?
Live RUBY prisen i USD er 0.00001981 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RUBY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RUBY til USD er $ 0.00001981. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RUBY?
Markedsverdien for RUBY er $ 19.77K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RUBY?
Den sirkulerende forsyningen av RUBY er 998.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRUBY ?
RUBY oppnådde en ATH-pris på 0.00832301 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RUBY?
RUBY så en ATL-pris på 0.00001219 USD.
Hva er handelsvolumet til RUBY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RUBY er -- USD.
Vil RUBY gå høyere i år?
RUBY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RUBY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.