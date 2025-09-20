RUBY (RUBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001981 24 timer høy $ 0.00001991 All Time High $ 0.00832301 Laveste pris $ 0.00001219 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) -2.74%

RUBY (RUBY) sanntidsprisen er $0.00001981. I løpet av de siste 24 timene har RUBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001981 og et toppnivå på $ 0.00001991, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUBY er $ 0.00832301, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001219.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUBY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -2.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RUBY (RUBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.77K Opplagsforsyning 998.28M Total forsyning 998,280,923.135541

Nåværende markedsverdi på RUBY er $ 19.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUBY er 998.28M, med en total tilgang på 998280923.135541. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.77K.