Robora pris i dag

Sanntids Robora (RBR) pris i dag er $ 0.00669382, med en 47.84% endring de siste 24 timene. Nåværende RBR til USD konverteringssats er $ 0.00669382 per RBR.

Robora rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 453,208, med en sirkulerende forsyning på 68.01M RBR. I løpet av de siste 24 timene RBR har den blitt handlet mellom $ 0.00451466(laveste) og $ 0.007244 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.210107, mens tidenes laveste notering var $ 0.00386259.

Kortsiktig har RBR beveget seg -1.01% i løpet av den siste timen og +32.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Robora (RBR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 453.21K$ 453.21K $ 453.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 666.43K$ 666.43K $ 666.43K Opplagsforsyning 68.01M 68.01M 68.01M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Robora er $ 453.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RBR er 68.01M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 666.43K.