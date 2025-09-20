ROACORE (ROA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00937541 24 timer lav $ 0.01103682 24 timer høy All Time High $ 4.01 Laveste pris $ 0.00821655 Prisendring (1H) +16.90% Prisendring (1D) +16.98% Prisendring (7D) +22.32%

ROACORE (ROA) sanntidsprisen er $0.01104007. I løpet av de siste 24 timene har ROA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00937541 og et toppnivå på $ 0.01103682, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROA er $ 4.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.00821655.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROA endret seg med +16.90% i løpet av den siste timen, +16.98% over 24 timer og +22.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ROACORE (ROA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.64M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.48M Opplagsforsyning 602.00M Total forsyning 949,999,869.89

Nåværende markedsverdi på ROACORE er $ 6.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROA er 602.00M, med en total tilgang på 949999869.89. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.48M.