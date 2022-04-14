ROACORE (ROA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ROACORE (ROA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ROACORE (ROA) Informasjon The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Offisiell nettside: https://www.roaland.foundation/ Teknisk dokument: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Kjøp ROA nå!

ROACORE (ROA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROACORE (ROA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Total forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Sirkulerende forsyning: $ 602.00M $ 602.00M $ 602.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M All-time high: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 All-Time Low: $ 0.00821655 $ 0.00821655 $ 0.00821655 Nåværende pris: $ 0.00985497 $ 0.00985497 $ 0.00985497 Lær mer om ROACORE (ROA) pris

ROACORE (ROA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ROACORE (ROA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROAs tokenomics, kan du utforske ROA tokenets livepris!

ROA prisforutsigelse Vil du vite hvor ROA kan være på vei? Vår ROA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROA tokenets prisforutsigelse nå!

