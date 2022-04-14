ROACORE (ROA) tokenomics

ROACORE (ROA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i ROACORE (ROA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

ROACORE (ROA) Informasjon

The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.

Offisiell nettside:
https://www.roaland.foundation/
Teknisk dokument:
https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf

ROACORE (ROA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROACORE (ROA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 5.93M
$ 5.93M$ 5.93M
Total forsyning:
$ 950.00M
$ 950.00M$ 950.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 602.00M
$ 602.00M$ 602.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M
All-time high:
$ 4.01
$ 4.01$ 4.01
All-Time Low:
$ 0.00821655
$ 0.00821655$ 0.00821655
Nåværende pris:
$ 0.00985497
$ 0.00985497$ 0.00985497

ROACORE (ROA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak ROACORE (ROA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ROA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ROA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ROAs tokenomics, kan du utforske ROA tokenets livepris!

ROA prisforutsigelse

Vil du vite hvor ROA kan være på vei? Vår ROA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.