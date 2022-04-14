REVV (REVV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REVV (REVV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

REVV (REVV) Informasjon REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model. Offisiell nettside: https://www.motorverse.com Teknisk dokument: https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper Kjøp REVV nå!

REVV (REVV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REVV (REVV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M All-time high: $ 0.632317 $ 0.632317 $ 0.632317 All-Time Low: $ 0.00093047 $ 0.00093047 $ 0.00093047 Nåværende pris: $ 0.0012653 $ 0.0012653 $ 0.0012653 Lær mer om REVV (REVV) pris

REVV (REVV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REVV (REVV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REVV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REVV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REVVs tokenomics, kan du utforske REVV tokenets livepris!

REVV prisforutsigelse Vil du vite hvor REVV kan være på vei? Vår REVV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REVV tokenets prisforutsigelse nå!

