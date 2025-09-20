Dagens REVV livepris er 0.00132939 USD. Spor prisoppdateringer for REVV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REVV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens REVV livepris er 0.00132939 USD. Spor prisoppdateringer for REVV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REVV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

REVV

REVV Prisinformasjon

REVV teknisk dokument

REVV Offisiell nettside

REVV tokenomics

REVV Prisprognose

REVV

REVV Pris (REVV)

Ikke oppført

1 REVV til USD livepris:

$0.00133166
$0.00133166
-0.20%1D
USD
REVV (REVV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:06:22 (UTC+8)

REVV (REVV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00131137
24 timer lav
$ 0.00134542
24 timer høy

$ 0.00131137
$ 0.00134542
$ 0.632317
$ 0.00093047
-0.65%

-0.40%

-8.75%

-8.75%

REVV (REVV) sanntidsprisen er $0.00132939. I løpet av de siste 24 timene har REVV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00131137 og et toppnivå på $ 0.00134542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REVV er $ 0.632317, mens den rekordlave prisen er $ 0.00093047.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REVV endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -8.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REVV (REVV) Markedsinformasjon

$ 1.47M
--
$ 3.96M
1.11B
3,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på REVV er $ 1.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REVV er 1.11B, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.96M.

REVV (REVV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på REVV til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på REVV til USD ble $ -0.0003521341.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på REVV til USD ble $ -0.0003960726.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på REVV til USD ble $ +0.00023996138341463.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.40%
30 dager$ -0.0003521341-26.48%
60 dager$ -0.0003960726-29.79%
90 dager$ +0.00023996138341463+22.03%

Hva er REVV (REVV)

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

REVV (REVV) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

REVV Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil REVV (REVV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine REVV (REVV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for REVV.

Sjekk REVVprisprognosen nå!

REVV til lokale valutaer

REVV (REVV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak REVV (REVV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REVV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om REVV (REVV)

Hvor mye er REVV (REVV) verdt i dag?
Live REVV prisen i USD er 0.00132939 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REVV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REVV til USD er $ 0.00132939. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for REVV?
Markedsverdien for REVV er $ 1.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REVV?
Den sirkulerende forsyningen av REVV er 1.11B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREVV ?
REVV oppnådde en ATH-pris på 0.632317 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REVV?
REVV så en ATL-pris på 0.00093047 USD.
Hva er handelsvolumet til REVV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REVV er -- USD.
Vil REVV gå høyere i år?
REVV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REVV prisprognosen for en mer grundig analyse.
REVV (REVV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.