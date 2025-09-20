REVV (REVV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00131137 24 timer høy $ 0.00134542 All Time High $ 0.632317 Laveste pris $ 0.00093047 Prisendring (1H) -0.65% Prisendring (1D) -0.40% Prisendring (7D) -8.75%

REVV (REVV) sanntidsprisen er $0.00132939. I løpet av de siste 24 timene har REVV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00131137 og et toppnivå på $ 0.00134542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REVV er $ 0.632317, mens den rekordlave prisen er $ 0.00093047.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REVV endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -8.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REVV (REVV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.47M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.96M Opplagsforsyning 1.11B Total forsyning 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på REVV er $ 1.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REVV er 1.11B, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.96M.