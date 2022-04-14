Revshare (REVS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Revshare (REVS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Revshare (REVS) Informasjon RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network. Offisiell nettside: https://revshare.dev Kjøp REVS nå!

Revshare (REVS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Revshare (REVS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 606.31K $ 606.31K $ 606.31K Total forsyning: $ 780.86M $ 780.86M $ 780.86M Sirkulerende forsyning: $ 780.86M $ 780.86M $ 780.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 606.31K $ 606.31K $ 606.31K All-time high: $ 0.00217205 $ 0.00217205 $ 0.00217205 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00077648 $ 0.00077648 $ 0.00077648 Lær mer om Revshare (REVS) pris

Revshare (REVS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Revshare (REVS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REVS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REVS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REVSs tokenomics, kan du utforske REVS tokenets livepris!

