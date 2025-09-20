Revshare (REVS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00217205 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.70% Prisendring (1D) +6.86% Prisendring (7D) -24.55%

Revshare (REVS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REVS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REVS er $ 0.00217205, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REVS endret seg med -0.70% i løpet av den siste timen, +6.86% over 24 timer og -24.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Revshare (REVS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 707.81K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 707.81K Opplagsforsyning 781.64M Total forsyning 781,638,730.8803302

Nåværende markedsverdi på Revshare er $ 707.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REVS er 781.64M, med en total tilgang på 781638730.8803302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 707.81K.