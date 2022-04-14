Reverse Unit Bias (RUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reverse Unit Bias (RUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reverse Unit Bias (RUB) Informasjon RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Offisiell nettside: https://www.rub.meme/

Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reverse Unit Bias (RUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Total forsyning: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Sirkulerende forsyning: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M All-time high: $ 19,678,990 $ 19,678,990 $ 19,678,990 All-Time Low: $ 1,844,979 $ 1,844,979 $ 1,844,979 Nåværende pris: $ 12,471,191 $ 12,471,191 $ 12,471,191 Lær mer om Reverse Unit Bias (RUB) pris

Reverse Unit Bias (RUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reverse Unit Bias (RUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

