Reverse Unit Bias (RUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 13,390,646 24 timer høy $ 15,848,930 All Time High $ 19,678,990 Laveste pris $ 1,844,979 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -9.13% Prisendring (7D) +1.54%

Reverse Unit Bias (RUB) sanntidsprisen er $13,944,724. I løpet av de siste 24 timene har RUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 13,390,646 og et toppnivå på $ 15,848,930, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUB er $ 19,678,990, mens den rekordlave prisen er $ 1,844,979.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUB endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -9.13% over 24 timer og +1.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reverse Unit Bias (RUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.94M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.94M Opplagsforsyning 1.00 Total forsyning 1.0

Nåværende markedsverdi på Reverse Unit Bias er $ 13.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUB er 1.00, med en total tilgang på 1.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.94M.