Resolv USR (USR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.998597 24 timer lav $ 1.001 24 timer høy All Time High $ 1.022 Laveste pris $ 0.959194 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -0.02%

Resolv USR (USR) sanntidsprisen er $0.999747. I løpet av de siste 24 timene har USR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998597 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USR er $ 1.022, mens den rekordlave prisen er $ 0.959194.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USR endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resolv USR (USR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 318.60M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 318.60M Opplagsforsyning 318.69M Total forsyning 318,691,727.5314543

Nåværende markedsverdi på Resolv USR er $ 318.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USR er 318.69M, med en total tilgang på 318691727.5314543. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 318.60M.