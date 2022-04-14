Resolv USR (USR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Resolv USR (USR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Resolv USR (USR) Informasjon Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. Offisiell nettside: https://www.resolv.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.resolv.xyz/litepaper Kjøp USR nå!

Resolv USR (USR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Resolv USR (USR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 314.09M $ 314.09M $ 314.09M Total forsyning: $ 313.95M $ 313.95M $ 313.95M Sirkulerende forsyning: $ 314.35M $ 314.35M $ 314.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 313.69M $ 313.69M $ 313.69M All-time high: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 All-Time Low: $ 0.959194 $ 0.959194 $ 0.959194 Nåværende pris: $ 0.999092 $ 0.999092 $ 0.999092 Lær mer om Resolv USR (USR) pris

Resolv USR (USR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Resolv USR (USR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USRs tokenomics, kan du utforske USR tokenets livepris!

