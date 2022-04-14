Residual Token (ERSDL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Residual Token (ERSDL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Residual Token (ERSDL) Informasjon The eRSDL ecosystem is like a safe-harbor where sophisticated parties are the "pricing oracles" and ordinary people can participate alongside with a reduced chance of being gamed by experts. Offisiell nettside: https://www.residualtoken.com/ Kjøp ERSDL nå!

Residual Token (ERSDL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Residual Token (ERSDL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.66K $ 4.66K $ 4.66K Total forsyning: $ 909.76M $ 909.76M $ 909.76M Sirkulerende forsyning: $ 377.03M $ 377.03M $ 377.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K All-time high: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Residual Token (ERSDL) pris

Residual Token (ERSDL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Residual Token (ERSDL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ERSDL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ERSDL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ERSDLs tokenomics, kan du utforske ERSDL tokenets livepris!

ERSDL prisforutsigelse Vil du vite hvor ERSDL kan være på vei? Vår ERSDL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ERSDL tokenets prisforutsigelse nå!

