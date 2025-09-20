Residual Token (ERSDL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.77% Prisendring (1D) +1.07% Prisendring (7D) +1.56% Prisendring (7D) +1.56%

Residual Token (ERSDL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ERSDL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERSDL er $ 1.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERSDL endret seg med +0.77% i løpet av den siste timen, +1.07% over 24 timer og +1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Residual Token (ERSDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.20K$ 18.20K $ 18.20K Opplagsforsyning 377.03M 377.03M 377.03M Total forsyning 907,258,122.6202549 907,258,122.6202549 907,258,122.6202549

Nåværende markedsverdi på Residual Token er $ 7.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERSDL er 377.03M, med en total tilgang på 907258122.6202549. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.20K.