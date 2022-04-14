Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Recursive Sigil Protocol (GLYPH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Informasjon GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage. Offisiell nettside: https://glyphsigilprotocol.framer.ai Kjøp GLYPH nå!

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Recursive Sigil Protocol (GLYPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.59K $ 17.59K $ 17.59K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.59K $ 17.59K $ 17.59K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Recursive Sigil Protocol (GLYPH) pris

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Recursive Sigil Protocol (GLYPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLYPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLYPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLYPHs tokenomics, kan du utforske GLYPH tokenets livepris!

