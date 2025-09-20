Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.56% Prisendring (1D) -1.62% Prisendring (7D) -6.36% Prisendring (7D) -6.36%

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLYPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLYPH er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLYPH endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, -1.62% over 24 timer og -6.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,871,910.11 999,871,910.11 999,871,910.11

Nåværende markedsverdi på Recursive Sigil Protocol er $ 19.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLYPH er 999.87M, med en total tilgang på 999871910.11. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.84K.