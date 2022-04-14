RCH Token (RCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RCH Token (RCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RCH Token (RCH) Informasjon SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance. Offisiell nettside: https://www.sofa.org/ Teknisk dokument: https://docs.sofa.org/ Kjøp RCH nå!

RCH Token (RCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RCH Token (RCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M Total forsyning: $ 26.98M $ 26.98M $ 26.98M Sirkulerende forsyning: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M All-time high: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 All-Time Low: $ 0.135479 $ 0.135479 $ 0.135479 Nåværende pris: $ 0.267064 $ 0.267064 $ 0.267064 Lær mer om RCH Token (RCH) pris

RCH Token (RCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RCH Token (RCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RCHs tokenomics, kan du utforske RCH tokenets livepris!

