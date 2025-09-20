RCH Token (RCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.281858 $ 0.281858 $ 0.281858 24 timer lav $ 0.290184 $ 0.290184 $ 0.290184 24 timer høy 24 timer lav $ 0.281858$ 0.281858 $ 0.281858 24 timer høy $ 0.290184$ 0.290184 $ 0.290184 All Time High $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Laveste pris $ 0.135479$ 0.135479 $ 0.135479 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -2.39% Prisendring (7D) -5.73% Prisendring (7D) -5.73%

RCH Token (RCH) sanntidsprisen er $0.283241. I løpet av de siste 24 timene har RCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.281858 og et toppnivå på $ 0.290184, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RCH er $ 3.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.135479.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RCH endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og -5.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RCH Token (RCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Opplagsforsyning 26.83M 26.83M 26.83M Total forsyning 26,978,158.91351247 26,978,158.91351247 26,978,158.91351247

Nåværende markedsverdi på RCH Token er $ 7.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RCH er 26.83M, med en total tilgang på 26978158.91351247. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.64M.