Razor Network (RAZOR) Prisinformasjon (USD)

Razor Network (RAZOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RAZOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAZOR er $ 0.978539, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAZOR endret seg med -- i løpet av den siste timen, +18.47% over 24 timer og +17.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Razor Network (RAZOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 219.83K$ 219.83K $ 219.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 391.72K$ 391.72K $ 391.72K Opplagsforsyning 561.19M 561.19M 561.19M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Razor Network er $ 219.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAZOR er 561.19M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 391.72K.