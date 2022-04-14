Razor Network (RAZOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Razor Network (RAZOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Razor Network (RAZOR) Informasjon Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Offisiell nettside: https://razor.network/

Razor Network (RAZOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Razor Network (RAZOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 218.57K $ 218.57K $ 218.57K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 561.19M $ 561.19M $ 561.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 389.48K $ 389.48K $ 389.48K All-time high: $ 0.978539 $ 0.978539 $ 0.978539 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038948 $ 0.00038948 $ 0.00038948 Lær mer om Razor Network (RAZOR) pris

Razor Network (RAZOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Razor Network (RAZOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAZOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAZOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAZORs tokenomics, kan du utforske RAZOR tokenets livepris!

RAZOR prisforutsigelse Vil du vite hvor RAZOR kan være på vei? Vår RAZOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

