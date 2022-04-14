Raven Protocol (RAVEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Raven Protocol (RAVEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Raven Protocol (RAVEN) Informasjon Raven Protocol's specific use case is to perform AI training where speed is the key. We're taking a 1M image dataset that takes 2-3 weeks to train on AWS down to 2-3 hours on Raven. AI companies will be able to train models better and faster. Raven Protocol is creating a self-sustaining and dynamic ecosystem for: Customers who want to train their AI engines; and/or Contributors who would like to share their compute resources in the form of Computers, Smartphones, or even a server rack. Raven Tokens (RAVEN) will work as the common ground to facilitate a secure transaction that will take place inside our ecosystem. Enterprise clients who want to rent compute power will do so with RAVEN and contributors of the compute power will be rewarded in RAVEN. Raven is creating a network of compute nodes that utilize idle compute power for the purposes of AI training where speed is the key. A native token is the key to bootstrapping a nascent network. We want to incentivize and reward people all over the world to contribute their compute power to our network. Additionally, we will reward token holders for running masternodes which will be responsible for orchestrating the training of various deep neural networks. Our consensus mechanism is something we call Proof-of-Calculation. Proof-of-Calculation will be the primary guideline for the regulation and distribution of incentives to the compute nodes in the network. Following are the two prime deciders for the incentive distribution: Speed: Depending upon how fast a node can perform gradient calculations (in a neural network) and return it back to the Gradient Collector. Redundancy: The 3 fastest redundant calculation will only qualify for receiving the incentive. This will make sure that the gradients that are getting returned are genuine and of the highest quality. Offisiell nettside: http://www.ravenprotocol.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1FAaVKkg_CjxMj-n1yHZc6ufcVDtOU1Ct/view?usp=sharing Kjøp RAVEN nå!

Raven Protocol (RAVEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Raven Protocol (RAVEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 311.36K $ 311.36K $ 311.36K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 701.78K $ 701.78K $ 701.78K All-time high: $ 0.00454777 $ 0.00454777 $ 0.00454777 All-Time Low: $ 0.00004594 $ 0.00004594 $ 0.00004594 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Raven Protocol (RAVEN) pris

Raven Protocol (RAVEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Raven Protocol (RAVEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAVEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAVEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAVENs tokenomics, kan du utforske RAVEN tokenets livepris!

RAVEN prisforutsigelse Vil du vite hvor RAVEN kan være på vei? Vår RAVEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RAVEN tokenets prisforutsigelse nå!

