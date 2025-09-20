Raven Protocol Pris (RAVEN)
Raven Protocol (RAVEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RAVEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAVEN er $ 0.00454777, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAVEN endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +10.20% over 24 timer og +18.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Raven Protocol er $ 324.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAVEN er 4.44B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 730.52K.
I løpet av i dag er prisendringen på Raven Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Raven Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Raven Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Raven Protocol til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+10.20%
|30 dager
|$ 0
|+9.43%
|60 dager
|$ 0
|+3.42%
|90 dager
|$ 0
|--
Raven Protocol's specific use case is to perform AI training where speed is the key. We're taking a 1M image dataset that takes 2-3 weeks to train on AWS down to 2-3 hours on Raven. AI companies will be able to train models better and faster. Raven Protocol is creating a self-sustaining and dynamic ecosystem for: Customers who want to train their AI engines; and/or Contributors who would like to share their compute resources in the form of Computers, Smartphones, or even a server rack. Raven Tokens (RAVEN) will work as the common ground to facilitate a secure transaction that will take place inside our ecosystem. Enterprise clients who want to rent compute power will do so with RAVEN and contributors of the compute power will be rewarded in RAVEN. Raven is creating a network of compute nodes that utilize idle compute power for the purposes of AI training where speed is the key. A native token is the key to bootstrapping a nascent network. We want to incentivize and reward people all over the world to contribute their compute power to our network. Additionally, we will reward token holders for running masternodes which will be responsible for orchestrating the training of various deep neural networks. Our consensus mechanism is something we call Proof-of-Calculation. Proof-of-Calculation will be the primary guideline for the regulation and distribution of incentives to the compute nodes in the network. Following are the two prime deciders for the incentive distribution: Speed: Depending upon how fast a node can perform gradient calculations (in a neural network) and return it back to the Gradient Collector. Redundancy: The 3 fastest redundant calculation will only qualify for receiving the incentive. This will make sure that the gradients that are getting returned are genuine and of the highest quality.
