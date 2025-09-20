Raven Protocol (RAVEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00454777$ 0.00454777 $ 0.00454777 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +10.20% Prisendring (7D) +18.98% Prisendring (7D) +18.98%

Raven Protocol (RAVEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RAVEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAVEN er $ 0.00454777, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAVEN endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +10.20% over 24 timer og +18.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Raven Protocol (RAVEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 324.11K$ 324.11K $ 324.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 730.52K$ 730.52K $ 730.52K Opplagsforsyning 4.44B 4.44B 4.44B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Raven Protocol er $ 324.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAVEN er 4.44B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 730.52K.