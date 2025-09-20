Rainbow Token (RBW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -40.03% Prisendring (7D) -40.03%

Rainbow Token (RBW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RBW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RBW er $ 3.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RBW endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -40.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rainbow Token (RBW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 242.89K$ 242.89K $ 242.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 968.15K$ 968.15K $ 968.15K Opplagsforsyning 250.88M 250.88M 250.88M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rainbow Token er $ 242.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RBW er 250.88M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 968.15K.