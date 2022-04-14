Rainbow Token (RBW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rainbow Token (RBW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rainbow Token (RBW) Informasjon Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI. Offisiell nettside: https://www.cryptounicorns.fun/ Kjøp RBW nå!

Rainbow Token (RBW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rainbow Token (RBW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 226.44K $ 226.44K $ 226.44K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 250.88M $ 250.88M $ 250.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 902.58K $ 902.58K $ 902.58K All-time high: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00090279 $ 0.00090279 $ 0.00090279 Lær mer om Rainbow Token (RBW) pris

Rainbow Token (RBW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rainbow Token (RBW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RBW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RBW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RBWs tokenomics, kan du utforske RBW tokenets livepris!

