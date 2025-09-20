Quasar (QUASAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004616 $ 0.00004616 $ 0.00004616 24 timer lav $ 0.00004792 $ 0.00004792 $ 0.00004792 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004616$ 0.00004616 $ 0.00004616 24 timer høy $ 0.00004792$ 0.00004792 $ 0.00004792 All Time High $ 0.03369547$ 0.03369547 $ 0.03369547 Laveste pris $ 0.00002188$ 0.00002188 $ 0.00002188 Prisendring (1H) +0.58% Prisendring (1D) -2.01% Prisendring (7D) -4.72% Prisendring (7D) -4.72%

Quasar (QUASAR) sanntidsprisen er $0.00004662. I løpet av de siste 24 timene har QUASAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004616 og et toppnivå på $ 0.00004792, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUASAR er $ 0.03369547, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002188.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUASAR endret seg med +0.58% i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og -4.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quasar (QUASAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.60K$ 46.60K $ 46.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.60K$ 46.60K $ 46.60K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,665,795.338915 999,665,795.338915 999,665,795.338915

Nåværende markedsverdi på Quasar er $ 46.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUASAR er 999.67M, med en total tilgang på 999665795.338915. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.60K.