Quadrant Protocol Pris (EQUAD)
+0.07%
+10.35%
-5.42%
-5.42%
Quadrant Protocol (EQUAD) sanntidsprisen er $0.00563931. I løpet av de siste 24 timene har EQUAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00493159 og et toppnivå på $ 0.00577984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQUAD er $ 0.059844, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQUAD endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +10.35% over 24 timer og -5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Quadrant Protocol er $ 3.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQUAD er 543.18M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.65M.
I løpet av i dag er prisendringen på Quadrant Protocol til USD ble $ +0.0005291.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Quadrant Protocol til USD ble $ +0.0007966636.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Quadrant Protocol til USD ble $ +0.0012117365.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Quadrant Protocol til USD ble $ +0.002843259848416201.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.0005291
|+10.35%
|30 dager
|$ +0.0007966636
|+14.13%
|60 dager
|$ +0.0012117365
|+21.49%
|90 dager
|$ +0.002843259848416201
|+101.69%
Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.
