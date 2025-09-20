Quadrant Protocol (EQUAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00493159 24 timer høy $ 0.00577984 All Time High $ 0.059844 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +10.35% Prisendring (7D) -5.42%

Quadrant Protocol (EQUAD) sanntidsprisen er $0.00563931. I løpet av de siste 24 timene har EQUAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00493159 og et toppnivå på $ 0.00577984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQUAD er $ 0.059844, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQUAD endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +10.35% over 24 timer og -5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quadrant Protocol (EQUAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.65M Opplagsforsyning 543.18M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quadrant Protocol er $ 3.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQUAD er 543.18M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.65M.