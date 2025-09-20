QANplatform (QANX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02965677 24 timer høy $ 0.03166356 All Time High $ 0.203412 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -5.50% Prisendring (7D) -5.49%

QANplatform (QANX) sanntidsprisen er $0.02984202. I løpet av de siste 24 timene har QANX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02965677 og et toppnivå på $ 0.03166356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QANX er $ 0.203412, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QANX endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -5.50% over 24 timer og -5.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QANplatform (QANX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.65M Opplagsforsyning 1.70B Total forsyning 2,099,550,000.0

Nåværende markedsverdi på QANplatform er $ 50.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QANX er 1.70B, med en total tilgang på 2099550000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.65M.