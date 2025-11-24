PumpBase pris i dag

Sanntids PumpBase (PUMPBASE) pris i dag er --, med en 6.72% endring de siste 24 timene. Nåværende PUMPBASE til USD konverteringssats er -- per PUMPBASE.

PumpBase rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 35,966, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PUMPBASE. I løpet av de siste 24 timene PUMPBASE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00127557, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PUMPBASE beveget seg +1.02% i løpet av den siste timen og -9.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PumpBase (PUMPBASE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.97K$ 35.97K $ 35.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.97K$ 35.97K $ 35.97K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PumpBase er $ 35.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUMPBASE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.97K.