PULSR ($PULSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00378109$ 0.00378109 $ 0.00378109 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.60% Prisendring (1D) -4.70% Prisendring (7D) -8.46% Prisendring (7D) -8.46%

PULSR ($PULSR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $PULSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PULSR er $ 0.00378109, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PULSR endret seg med -1.60% i løpet av den siste timen, -4.70% over 24 timer og -8.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PULSR ($PULSR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.21K$ 58.21K $ 58.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.21K$ 58.21K $ 58.21K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PULSR er $ 58.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PULSR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.21K.