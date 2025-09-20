Pugg (PUGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00275578$ 0.00275578 $ 0.00275578 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.10% Prisendring (1D) -0.51% Prisendring (7D) -0.64% Prisendring (7D) -0.64%

Pugg (PUGG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUGG er $ 0.00275578, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUGG endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og -0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pugg (PUGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 156.74K$ 156.74K $ 156.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.74K$ 156.74K $ 156.74K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,989,936.86511 999,989,936.86511 999,989,936.86511

Nåværende markedsverdi på Pugg er $ 156.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUGG er 999.99M, med en total tilgang på 999989936.86511. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.74K.