Dagens Pugg livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PUGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om PUGG

PUGG Prisinformasjon

PUGG Offisiell nettside

PUGG tokenomics

PUGG Prisprognose

Pugg Pris (PUGG)

1 PUGG til USD livepris:

$0.00015214
$0.00015214$0.00015214
-0.50%1D
Pugg (PUGG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:52:24 (UTC+8)

Pugg (PUGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00275578
$ 0.00275578$ 0.00275578

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-0.51%

-0.64%

-0.64%

Pugg (PUGG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUGG er $ 0.00275578, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUGG endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og -0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pugg (PUGG) Markedsinformasjon

$ 156.74K
$ 156.74K$ 156.74K

--
----

$ 156.74K
$ 156.74K$ 156.74K

999.99M
999.99M 999.99M

999,989,936.86511
999,989,936.86511 999,989,936.86511

Nåværende markedsverdi på Pugg er $ 156.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUGG er 999.99M, med en total tilgang på 999989936.86511. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.74K.

Pugg (PUGG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pugg til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pugg til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pugg til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pugg til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.51%
30 dager$ 0+0.03%
60 dager$ 0+10.47%
90 dager$ 0--

Hva er Pugg (PUGG)

THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

Pugg (PUGG) Ressurs

Offisiell nettside

Pugg Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pugg (PUGG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pugg (PUGG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pugg.

Sjekk Puggprisprognosen nå!

PUGG til lokale valutaer

Pugg (PUGG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pugg (PUGG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUGG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pugg (PUGG)

Hvor mye er Pugg (PUGG) verdt i dag?
Live PUGG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUGG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUGG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pugg?
Markedsverdien for PUGG er $ 156.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUGG?
Den sirkulerende forsyningen av PUGG er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUGG ?
PUGG oppnådde en ATH-pris på 0.00275578 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUGG?
PUGG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PUGG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUGG er -- USD.
Vil PUGG gå høyere i år?
PUGG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUGG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:52:24 (UTC+8)

