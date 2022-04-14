Pugg (PUGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pugg (PUGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pugg (PUGG) Informasjon THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community Offisiell nettside: http://puggcoin.com/ Kjøp PUGG nå!

Pugg (PUGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pugg (PUGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 123.47K $ 123.47K $ 123.47K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 123.47K $ 123.47K $ 123.47K All-time high: $ 0.00275578 $ 0.00275578 $ 0.00275578 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012035 $ 0.00012035 $ 0.00012035 Lær mer om Pugg (PUGG) pris

Pugg (PUGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pugg (PUGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUGGs tokenomics, kan du utforske PUGG tokenets livepris!

PUGG prisforutsigelse Vil du vite hvor PUGG kan være på vei? Vår PUGG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUGG tokenets prisforutsigelse nå!

