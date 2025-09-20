PUFF (PUFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0011476 $ 0.0011476 $ 0.0011476 24 timer lav $ 0.00124419 $ 0.00124419 $ 0.00124419 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0011476$ 0.0011476 $ 0.0011476 24 timer høy $ 0.00124419$ 0.00124419 $ 0.00124419 All Time High $ 0.868751$ 0.868751 $ 0.868751 Laveste pris $ 0.00083881$ 0.00083881 $ 0.00083881 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -7.28% Prisendring (7D) +2.73% Prisendring (7D) +2.73%

PUFF (PUFF) sanntidsprisen er $0.00115353. I løpet av de siste 24 timene har PUFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0011476 og et toppnivå på $ 0.00124419, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUFF er $ 0.868751, mens den rekordlave prisen er $ 0.00083881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUFF endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -7.28% over 24 timer og +2.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUFF (PUFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.21K$ 60.21K $ 60.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 163.91K$ 163.91K $ 163.91K Opplagsforsyning 52.20M 52.20M 52.20M Total forsyning 142,097,002.19 142,097,002.19 142,097,002.19

Nåværende markedsverdi på PUFF er $ 60.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUFF er 52.20M, med en total tilgang på 142097002.19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.91K.