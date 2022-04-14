PUFF (PUFF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUFF (PUFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUFF (PUFF) Informasjon $PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/ Offisiell nettside: https://www.stonedapecrew.com/ Kjøp PUFF nå!

PUFF (PUFF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUFF (PUFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.96K $ 55.96K $ 55.96K Total forsyning: $ 142.10M $ 142.10M $ 142.10M Sirkulerende forsyning: $ 52.20M $ 52.20M $ 52.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.34K $ 152.34K $ 152.34K All-time high: $ 0.868751 $ 0.868751 $ 0.868751 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00107208 $ 0.00107208 $ 0.00107208 Lær mer om PUFF (PUFF) pris

PUFF (PUFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUFF (PUFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUFF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUFFs tokenomics, kan du utforske PUFF tokenets livepris!

