PsyFi (PSY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.422114$ 0.422114 $ 0.422114 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +8.26% Prisendring (7D) +8.26%

PsyFi (PSY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PSY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSY er $ 0.422114, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSY endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +8.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PsyFi (PSY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.96K$ 109.96K $ 109.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 277.12K$ 277.12K $ 277.12K Opplagsforsyning 396.81M 396.81M 396.81M Total forsyning 999,999,879.0 999,999,879.0 999,999,879.0

Nåværende markedsverdi på PsyFi er $ 109.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSY er 396.81M, med en total tilgang på 999999879.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 277.12K.