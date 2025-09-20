Protocol Monsters (PMON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.065294 $ 0.065294 $ 0.065294 24 timer lav $ 0.072546 $ 0.072546 $ 0.072546 24 timer høy 24 timer lav $ 0.065294$ 0.065294 $ 0.065294 24 timer høy $ 0.072546$ 0.072546 $ 0.072546 All Time High $ 62.1$ 62.1 $ 62.1 Laveste pris $ 0.02767553$ 0.02767553 $ 0.02767553 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -0.68% Prisendring (7D) -4.10% Prisendring (7D) -4.10%

Protocol Monsters (PMON) sanntidsprisen er $0.069258. I løpet av de siste 24 timene har PMON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.065294 og et toppnivå på $ 0.072546, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PMON er $ 62.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.02767553.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PMON endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.68% over 24 timer og -4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Protocol Monsters (PMON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 405.43K$ 405.43K $ 405.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 601.47K$ 601.47K $ 601.47K Opplagsforsyning 5.85M 5.85M 5.85M Total forsyning 8,684,404.66368 8,684,404.66368 8,684,404.66368

Nåværende markedsverdi på Protocol Monsters er $ 405.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PMON er 5.85M, med en total tilgang på 8684404.66368. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 601.47K.