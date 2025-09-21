Protocol Monsters (PMON)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Protocol Monsters % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Protocol Monsters-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Protocol Monsters potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.070607 i 2025. Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Protocol Monsters potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.074137 i 2026. Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMON for 2027 $ 0.077844 med en 10.25% vekstrate. Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMON for 2028 $ 0.081736 med en 15.76% vekstrate. Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMON for 2029 $ 0.085823 med en 21.55% vekstrate. Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMON for 2030 $ 0.090114 med en 27.63% vekstrate. Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Protocol Monsters potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.146786. Protocol Monsters (PMON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Protocol Monsters potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.239100. År Pris Vekst 2025 $ 0.070607 0.00%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.070897 0.41% Protocol Monsters (PMON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PMON September 21, 2025(I dag) er $0.070607 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Protocol Monsters (PMON) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PMON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.070616 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Protocol Monsters (PMON) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PMON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.070674 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Protocol Monsters (PMON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PMON $0.070897 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Protocol Monsters prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 412.58K
Opplagsforsyning 5.85M
Volum (24 timer) ----
Den siste PMON-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PMON en sirkulerende forsyning på 5.85M og total markedsverdi på $ 412.58K.

Protocol Monsters Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Protocol Monsters direktepris, er gjeldende pris for Protocol Monsters 0.070607USD. Den sirkulerende forsyningen av Protocol Monsters(PMON) er 5.85M PMON , som gir den en markedsverdi på $412,575 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.87% $ 0.001293 $ 0.073235 $ 0.068568

7 dager 0.69% $ 0.000490 $ 0.072546 $ 0.065535

30 dager -0.12% $ -0.000085 $ 0.072546 $ 0.065535 24-timers ytelse De siste 24 timene har Protocol Monsters vist en prisbevegelse på $0.001293 , noe som gjenspeiler en 1.87% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Protocol Monsters handlet på en topp på $0.072546 og en bunn på $0.065535 . Det så en prisendring på 0.69% . Denne nylige trenden viser potensialet til PMON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Protocol Monsters opplevd en -0.12% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000085 av dens verdi. Dette indikerer at PMON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Protocol Monsters (PMON) prisforutsigelsesmodul? Protocol Monsters-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PMON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Protocol Monsters det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PMON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Protocol Monsters. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PMON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PMON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Protocol Monsters.

Hvorfor er PMON-prisforutsigelse viktig?

PMON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ):
Er det verdt å investere i PMON nå?
I følge dine forutsigelser vil PMON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere.
Hva er prisforutsigelsen for PMON neste måned?
I følge Protocol Monsters (PMON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PMON-prisen nå -- undefined .
Hvor mye vil 1 PMON koste i 2026?
Prisen på 1 Protocol Monsters (PMON) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PMON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026.
Hva er den forventede prisen på PMON i 2027?
Protocol Monsters (PMON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PMON innen 2027.
Hva er det estimerte prismålet for PMON i 2028?
I følge prisforutsigelsen din, vil Protocol Monsters (PMON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028.
Hva er det estimerte prismålet for PMON i 2029?
I følge prisforutsigelsen din, vil Protocol Monsters (PMON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029.
Hvor mye vil 1 PMON koste i 2030?
Prisen på 1 Protocol Monsters (PMON) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PMON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030.
Hva er prisforutsigelsen for PMON i 2040?
Protocol Monsters (PMON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PMON innen 2040.