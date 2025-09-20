Prick (PRICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01709584$ 0.01709584 $ 0.01709584 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.61% Prisendring (1D) -3.58% Prisendring (7D) -4.25% Prisendring (7D) -4.25%

Prick (PRICK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PRICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRICK er $ 0.01709584, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRICK endret seg med -1.61% i løpet av den siste timen, -3.58% over 24 timer og -4.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prick (PRICK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.74K$ 68.74K $ 68.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.74K$ 68.74K $ 68.74K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Prick er $ 68.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRICK er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.74K.